Канада надасть Україні $115 млн на відновлення пошкоджених об’єктів енергосистеми

Канада перерахує Україні 115 млн доларів на відновлення пошкоджених внаслідок російських обстрілів об’єктів енергосистеми.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка Христя Фріланд, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Путін і його поплічники є військовими злочинцями, і вони намагаються використовувати холод як зброю, щоб зламати дух видатного народу України. Підтримка з боку Канади допоможе гарантувати, що Україна зможе забезпечити свою енергетичну інфраструктуру та пережити важку майбутню зиму", - наголосила вона.

Зазначається, що гроші надійдуть із тарифних надходжень, які Канада стягувала з Росії та Білорусі на початку року.

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