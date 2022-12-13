Канада надасть Україні $115 млн на відновлення пошкоджених об’єктів енергосистеми
4791
Канада перерахує Україні 115 млн доларів на відновлення пошкоджених внаслідок російських обстрілів об’єктів енергосистеми.
Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка Христя Фріланд, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"Путін і його поплічники є військовими злочинцями, і вони намагаються використовувати холод як зброю, щоб зламати дух видатного народу України. Підтримка з боку Канади допоможе гарантувати, що Україна зможе забезпечити свою енергетичну інфраструктуру та пережити важку майбутню зиму", - наголосила вона.
Зазначається, що гроші надійдуть із тарифних надходжень, які Канада стягувала з Росії та Білорусі на початку року.