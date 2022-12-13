ЄС працює над збільшенням обсягів експорту електроенергії в Україну, - фон дер Ляєн

Європейський Союз працює над збільшенням обсягів електроенергії для експорту в Україну, Молдову та інші країни Європи.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Європейський Союз працює над тим, щоб збільшити обсяг електроенергії, яку ми можемо продавати в Україну, Молдову та решту країн Європи. Це дуже важливо, оскільки потрібно підтримувати функціональність українських електромереж, попри російські бомби", - сказала вона.

За її словами, нещодавно надано 40 великих генераторів для 30 лікарень у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях, а раніше 800 генераторів були доставлені по всій країні.

Фон дер Ляєн також нагадала, що від початку російського повномасштабного вторгнення в Україну ЄС та країни-члени надали Україні бюджетну підтримку на понад 19 мільярдів євро, і наразі вирішується питання про продовження фіндопомоги у 2023 році.

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