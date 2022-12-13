Росія перекинула до Білорусі три винищувачі МіГ-31К, які є носіями "Кинджалів", - "Беларускі Гаюн"

Сьогодні, 13 грудня, Росія перекинула до Білорусі свої винищувачі МіГ-31К, які є носіями гіперзвукових ракет "Кинджал".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Беларускі Гаюн".

Моніторингова група зазначає, що сьогодні о 15:06, 15:11 та о 15:20 до повітряного простору Білорусі увійшли три винищувачі МіГ-31К.

"Всі МіГ-31К прямують на військовий аеродром у Мачулищах", - сказано у повідомленні групи "Гаюн".

Зазначимо, що, як з'ясувалось, саме через політ МіГ-31К в Україні оголошувалася масштабна повітряна тривога.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські військові в Білорусі переміщують свою техніку ближче до кордону з Україною, - "Беларускі Гаюн"