Франція надасть Україні мобільні ДНК-лабораторії, необхідні для збирання доказів злочинів армії РФ

Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна заявила про надання Україні нових мобільних ДНК-лабораторій, необхідних для збирання доказів російських воєнних злочинів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Ми надамо нові мобільні лабораторії ДНК. Після виявленого в Бучі ми відправили перші такі лабораторії. Вони необхідні для того, щоб збирати докази злочинів РФ, щоб боротися з безкарністю", - сказала Колонна на спільній пресконференції з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у Парижі.

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