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Італія надаватиме військову допомогу Україні принаймні до початку переговорів про мир, - міністр оборони Крозетто

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Італія надаватиме військову допомогу Україні принаймні до початку переговорів про мир, - міністр оборони Крозетто
Італія постачатиме зброю Україні до того часу, поки не почнуться мирні переговори з Росією.

Про це повідомив міністр оборони Гвідо Крозетто, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Я усвідомлюю, що військова допомога рано чи пізно має закінчитися, і закінчиться вона тоді, коли розпочнуться мирні переговори, на які ми всі сподіваємося", - зазначив він.

"Безперечно, ми всі хочемо миру, але цієї мети не можна досягти без надання допомоги країні, яка зіткнулася з односторонньою агресією з порушенням міжнародного права", - додав міністр.

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    НУжно чем скорее тем лучше расхерачить крынский мост. в районе арки, шоб больше не одно кацапское корыто не заплыло в черное море и дальше по курсу
  • Підлога Маккартні
    Забудь, там всё разйобано. Крыма и портов Одессы и Николаева хватит с головой. Хотел бы спросить это какие такие градообразующие предприятия? Азовсталь и Иллича штоле? А кацапы больше никогда не смогут выйти в Черное море. В этом больше плюсов чем минусов, ведь Бердянск и Мариуполь никто не будет отстраивать, это минимум не целесообразно
  • FT FT
    Что и требовалось доказать и чего добивается *****. Как только начнутся переговоры сразу же Запад прекратит поставлять нам оружие ссылаясь на то чтобы не сорвать *мир*
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