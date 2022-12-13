Італія надаватиме військову допомогу Україні принаймні до початку переговорів про мир, - міністр оборони Крозетто

Італія постачатиме зброю Україні до того часу, поки не почнуться мирні переговори з Росією.

Про це повідомив міністр оборони Гвідо Крозетто, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Я усвідомлюю, що військова допомога рано чи пізно має закінчитися, і закінчиться вона тоді, коли розпочнуться мирні переговори, на які ми всі сподіваємося", - зазначив він.

"Безперечно, ми всі хочемо миру, але цієї мети не можна досягти без надання допомоги країні, яка зіткнулася з односторонньою агресією з порушенням міжнародного права", - додав міністр.

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