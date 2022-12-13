Франція надасть обладнання для допомоги Південноукраїнській АЕС, - глава МЗС Колонна

Франція спільно з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) надасть обладнання, щоб допомогти Південноукраїнській АЕС.

Про це повідомила міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Франція спільно з МАГАТЕ надасть обладнання, щоб допомогти на Південноукраїнській АЕС. Також Франція фінансуватиме декілька будівель, щоб розмістити біженців із Маріуполя, робить внесок у розмінування, надає медтовари, що відповідає потребам України, про які вона заявила", - сказала Колонна на спільній пресконференції з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у Парижі.

Також вона повідомила, що Франція надасть шкільні автобуси, щоб діти могли потрапити до шкіл.

"Це основні напрями допомоги Франції - це державна допомога. Крім цього, за його словами, є допомога з боку НКО, громад, підприємців, які були присутні на конференції", - наголосила глава МЗС.

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