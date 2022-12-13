Франція надасть обладнання для допомоги Південноукраїнській АЕС, - глава МЗС Колонна
Про це повідомила міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Франція спільно з МАГАТЕ надасть обладнання, щоб допомогти на Південноукраїнській АЕС. Також Франція фінансуватиме декілька будівель, щоб розмістити біженців із Маріуполя, робить внесок у розмінування, надає медтовари, що відповідає потребам України, про які вона заявила", - сказала Колонна на спільній пресконференції з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у Парижі.
Також вона повідомила, що Франція надасть шкільні автобуси, щоб діти могли потрапити до шкіл.
"Це основні напрями допомоги Франції - це державна допомога. Крім цього, за його словами, є допомога з боку НКО, громад, підприємців, які були присутні на конференції", - наголосила глава МЗС.