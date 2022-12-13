Наєв обговорив із польським колегою Піотровські ситуацію на кордоні з Білоруссю через "раптову перевірку" готовності військ РБ
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Командування Об'єднаних сил ЗСУ.
Зазначається, що розмова відбулася за ініціативи польської сторони.
Сторони обговорили безпекову ситуацію на українсько-білоруському кордоні, у зв’язку з "раптовою перевіркою" бойової готовності Збройних сил Республіки Білорусь.
У ході розмови Томаш Піотровські висловив стурбованість стосовно заяви військового керівництва білоруської армії про висунення військ у визначені райони, проведення інженерного обладнання, організацію охорони й оборони тощо.
"Зі свого боку, генерал-лейтенант Сергій Наєв поінформував польського колегу про можливі сценарії розвитку подій у найближчій перспективі, а також розповів про покладені завдання на українських військовослужбовців, які щоденно стоять на захисті кордону. В цьому контексті він звернув увагу на необхідності обміну оперативною інформацією та координації спільних дій", - йдеться в повідомленні.
Водночас Піотровські запевнив у повній політичній підтримці та наданні всебічної допомоги Україні від польської сторони.
"По завершенню розмови генерал-лейтенант Сергій Наєв вкотре наголосив на тому, що ситуація на кордоні з білоруссю залишається стабільною й контрольованою, Сили оборони України продовжують здійснювати посилені заходи безпеки з метою швидкого реагування на зростання будь-якої загрози", - підсумували у Командування ОС ЗСУ.