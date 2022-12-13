Наєв обговорив із польським колегою Піотровські ситуацію на кордоні з Білоруссю через "раптову перевірку" готовності військ РБ

Командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв провів телефонну розмову з Командувачем Оперативного командування видів Збройних Сил Республіки Польща генерал-лейтенантом Томашем Піотровські.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Командування Об'єднаних сил ЗСУ.

Зазначається, що розмова відбулася за ініціативи польської сторони.

Сторони обговорили безпекову ситуацію на українсько-білоруському кордоні, у зв’язку з "раптовою перевіркою" бойової готовності Збройних сил Республіки Білорусь.

У ході розмови Томаш Піотровські висловив стурбованість стосовно заяви військового керівництва білоруської армії про висунення військ у визначені райони, проведення інженерного обладнання, організацію охорони й оборони тощо.

"Зі свого боку, генерал-лейтенант Сергій Наєв поінформував польського колегу про можливі сценарії розвитку подій у найближчій перспективі, а також розповів про покладені завдання на українських військовослужбовців, які щоденно стоять на захисті кордону. В цьому контексті він звернув увагу на необхідності обміну оперативною інформацією та координації спільних дій", - йдеться в повідомленні.

Водночас Піотровські запевнив у повній політичній підтримці та наданні всебічної допомоги Україні від польської сторони.

"По завершенню розмови генерал-лейтенант Сергій Наєв вкотре наголосив на тому, що ситуація на кордоні з білоруссю залишається стабільною й контрольованою, Сили оборони України продовжують здійснювати посилені заходи безпеки з метою швидкого реагування на зростання будь-якої загрози", - підсумували у Командування ОС ЗСУ.

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