Держприкордонслужба про раптову перевірку боєготовності армії Білорусі: Змін в обстановці не фіксується. Це нагнітання ситуації
Про це заявив сьогодні на брифінгу речник ДПСУ Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".
"Не фіксується змін в обстановці по лінії кордону (з Білоруссю. - Ред.). Ситуація залишається повністю контрольованою. Ті підрозділи Збройних сил Білорусі, які і раніше знаходилися на посиленні кордону з нашою країною, так і залишаються – їхня кількість і характер дій не змінюються. Створення угуповань, які могли здійснити вторгнення (з боку Білорусі. - Ред.) ми не фіксуємо", - зазначив він.
Демченко вважає, що оголошена перевірка боєздатності білоруської армії є нагнітанням ситуації. Водночас він додав, що це додатковий виклик для прикордонників.
"Ми будемо спостерігати за тим, як розвивається ситуація, в тому числі і наскільки близько ці підрозділи підійдуть до кордону з Україною", - резюмував він.