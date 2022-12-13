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Держприкордонслужба про раптову перевірку боєготовності армії Білорусі: Змін в обстановці не фіксується. Це нагнітання ситуації

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Держприкордонслужба про раптову перевірку боєготовності армії Білорусі: Змін в обстановці не фіксується. Це нагнітання ситуації
Державна прикордонна служба України не фіксує на кордоні з Білоруссю підрозділів, які здатні здійснити вторгнення, у Держприкордонслужбі вважають оголошену 13 грудня перевірку боєготовності білоруської армії нагнітанням ситуації.

Про це заявив сьогодні на брифінгу речник ДПСУ Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

"Не фіксується змін в обстановці по лінії кордону (з Білоруссю. - Ред.). Ситуація залишається повністю контрольованою. Ті підрозділи Збройних сил Білорусі, які і раніше знаходилися на посиленні кордону з нашою країною, так і залишаються – їхня кількість і характер дій не змінюються. Створення угуповань, які могли здійснити вторгнення (з боку Білорусі. - Ред.) ми не фіксуємо", - зазначив він.

Демченко вважає, що оголошена перевірка боєздатності білоруської армії є нагнітанням ситуації. Водночас він додав, що це додатковий виклик для прикордонників.

"Ми будемо спостерігати за тим, як розвивається ситуація, в тому числі і наскільки близько ці підрозділи підійдуть до кордону з Україною", - резюмував він.

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Топ коментарі

  • Старый Котяра 91554d72
    Ну да!
    А хто 23 лютого розпинався з кожного утюга: "Нападу зі сторони Росії не буде." А так вірю, та на всяк випадок хрестюсь.
  • Andrii Pushkarchuk
    В ніч на 24 лютого теж говорили, що ударні угруповання не сформовані. Але ранок показав своє бачення ситуації.
  • Валентина Саюн c856325a
    Не фейк, бо значні сили таки стоять на кордоні. А буданов говорив,що війни не буде і що Азов швидко повернуть. До речі, не письмовий наказ є щодо цієї теми. Куди,кому і коли.....
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