14 років за ґратами проведе російський агент, який "здавав" позиції ЗСУ у Краматорську, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще одного російського агента, який збирав розвіддані про дислокацію підрозділів Сил оборони на східному фронті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Служба безпеки України.

Як зазначається, серед основних завдань зрадника було виявлення бойових позицій ЗСУ та Національної гвардії в районі Краматорська. Крім того, він передавав місця перебування та маршрути переміщення співробітників українських правоохоронних органів на території регіону.

Зловмисника затримали в результаті спецоперації контррозвідки СБУ на Донеччині у травні цього року. У нього вилучено мобільний телефон із доказами законспірованого листування з ворогом.

Суд призначив йому покарання у вигляді 14 років ув’язнення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Трьом зрадникам Харківщини, які працювали на окупантів, заочно повідомили про підозру. ФОТО

За даними слідства, поплічником окупантів є місцевий житель, якого після початку повномасштабного вторгнення завербував представник спецслужб РФ, оскільки той неодноразово висловлював свої прокремлівські погляди

За вказівкою загарбників він об’їжджав територію райцентру і фіксував переміщення українських військ. Отриману інформацію агент передавав своєму російському куратору у вигляді позначок геолокацій на електронних картах. Для комунікації використовували анонімні месенджери.

За це зловмисник отримував гроші з країни-агресора.

У результаті слідчо-оперативних дій співробітники СБУ своєчасно викрили російського агента і задокументували його злочинні дії. Тим самим зірвали плани ворога щодо використання розвідданих для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по Краматорську.

Дивіться: Російського агента, який був "на зв’язку" зі штабом ПВК "Вагнер", затримано в Одесі, - СБУ. ФОТО

На підставі зібраних доказів суд визнав фігуранта винним за ч. 7 ст. 111-1 (надання державі-агресору допомоги у веденні бойових дій проти Збройних сил України) Кримінального кодексу України.







