Німеччина підтримуватиме відновлення України протягом багатьох наступних років, - Шольц

Німеччина разом з партнерами докладатимуть багаторічних зусиль для відновлення України, яка страждає від російської агресії.

Про це повідомив канцлер ФРН Олаф Шольц, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Подібно до того, як ми разом із нашими партнерами та союзниками зараз масово підтримуємо боротьбу українців за свободу, ми також підтримуватимемо зусилля з відновлення України протягом багатьох наступних років. Перетворення України на сильну європейську державу з продуктивною та стійкою промисловістю та сільським господарством має важливе значення не лише для самих українців, це також є передумовою для сильної Європи, для сильного Європейського Союзу, до якого Україна приєднається", - наголосив він.

Шольц зазначив, що наразі своєю жорстокою загарбницькою війною проти України Росія знову хоче розколоти Європу на сфери впливу, а метою Путіна є створення нової Російської Імперії.

"Для цього він руйнує мости, інфраструктуру, енергетику та водопостачання України; для цього він розстрілює ракетами чоловіків і жінок, старих і дітей", - сказав канцлер.

За його словами, йдеться не лише про найсерйозніше порушення міжнародного права, а також про те, що одна країна намагається жорстоко нав’язати власні правила.

"Тільки з цієї причини Росія не повинна виграти цю війну, і вона не виграє війну", - додав Шольц.

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