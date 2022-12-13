Рада схвалила персональні санкції проти екскапітана збірної України Тимощука та спортсменів з РФ

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт 8245, яким схвалила персональні санкції проти спортсменів. Серед них опинився ексгравець збірної України з футболу Анатолій Тимощук.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Ексфутболіст збірної України опинився у списку 56 спортсменів (55 - російських), відносно яких застосували обмежувальні заходи.

Термін дії санкції проти Тимощука та інших спортсменів зі списку складає десять років. У ньому вказано 18 пунктів з обмежувальними заходами проти ексфутболіста, серед яких - блокування активів та обмеження торгівельних операцій, зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, а також позбавлення державних нагород та інших форм відзначення, що стосується саме Тимощука.

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Тимощук не висловлював позиції щодо воєнних дій РФ та продовжує працювати у тренерському штабі російського "Зенита".

У березні 2022 року проти Тимощука запровадила санкції Українська асоціація футболу. Головний футбольний орган країни позбавив його тренерської ліцензії, а також виключив з реєстру гравців команди, позбавив усіх титулів, здобутих в Україні та заборонив займатися футбольною діяльністю.

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Нагадуємо, в українському футболі Тимощук виступав з 1995 по 2007 роки за луцьку "Волинь" та донецький "Шахтар". За ці команди він провів 393 матчі у всіх турнірах, забивши 47 голів. Тимощук в Україні виграв сім титулів: три чемпіонати, три Кубки, а також один Суперкубок України (всі - у складі "Шахтаря").

Після "Шахтаря" Тимощук виступав у російському "Зениті" та "Баварії", де окрім перемог у внутрішніх турнірах ще й здобув два євротрофеї: Кубок УЄФА та Лігу чемпіонів. Закінчив кар'єру гравця Тимощук у складі казахстанського "Кайрата".

З повним переліком спортсменів, проти яких схвалили санкції, а також обмежень, які проти них застосували, можна ознайомитися на сайті Верховної Ради.

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