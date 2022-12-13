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Макрон - українцям: "Без Росії - значить із нами"

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Макрон - українцям: "Без Росії - значить із нами"
Франція підтримуватиме Україну на всьому її шляху до свободи: у війні проти Росії та після перемоги в ній.

Про це повідомив президент Емманюель Макрон, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я хочу сказати дуже простими словами і дуже урочисто: Без Росії – значить з нами. З першого дня війни, до останнього дня війни та після неї – з нами, тому що ми сьогодні маємо разом спільну віру у перемогу, і це єдиний вибір, який можливий для Франції", - наголосив французький лідер.

Він зазначив, що українці зробили свій вибір – вони обрали свободу та погодилися піти на всі ризики: бути без газу, без світла та без електрики, але щоб бути без Росії, без окупанта.

"Ми всі віримо в шлях України. Без Росії - значить із нами", - додав Макрон.

Нагадаємо, 11 вересня 2022 року президент Володимир Зеленський оприлюднив послання для росіян. Він наголосив, що удари по цивільній інфраструктурі не схилять Україну до поступок.

"Ви досі думаєте, що зможете нас налякати, зламати, схилити до поступок? Ви справді так нічого й не зрозуміли? Не зрозуміли, хто ми? За що ми? Про що ми? Читайте по губах: Без газу чи без вас? Без вас. Без світла чи без вас? Без вас. Без води чи без вас? Без вас. Без їжі чи без вас? Без вас. Холод, голод, темрява й спрага — для нас не так страшно й смертельно, як ваші "дружба й братерство". Але історія все розставить по місцях. І ми будемо з газом, світлом, водою та їжею.. і БЕЗ вас!" - зазначив тоді глава держави.

Також читайте: Ми маємо допомогти українському народу вистояти та пережити цю зиму, - Макрон

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Топ коментарі

  • Epic musikk
    Заява потужна, але якби її підкріпити відправленням кількох десятків цезарів, було б ще потужніше.
  • Олег Кущ e096799b
    Макрон без телефона, значит с головой
  • Анатолий К 65c6a92d
    Вже накинулися на Макрона. А хто вам всім заважав рухатися в Європу, а не до москви? Яка була зовнішня політика України? Дуже проста - разом з "братами" кацапами аж до 2014 року, пока ці "братани" не напали. Ну як "брати", допомогли? Не всю ще економіку знищили? Як там наші літаки ТУ і наші ракети, які ми віддали щоб кацапи були по "Будапешту" нашими гарантами безпеки і суверенітету, захистили? Чи то французи віддали нашу ядерну зброю? Сьогодні Маркон і вся Європа бачить, що ми захищаємося і йдемо від психічно хворої країни і готовий нам допомагати. Щиро дякую за потужні слова і дії. Маркон вам не поклав дожного кілометра асфальту, а дав вже більше потужної зброї, чим ми виготовили з 2019 по 2022 рік.
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