Британія надасть Україні 125 зенітних гармат

Британія оголосила про виділення Україні нового пакету військової допомоги у розмірі 50 млн фунтів стерлінгів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у Twitter міністерства закордонних справ Британії.

Українські військові отримають 125 зенітних гармат та пристрої для протидії дронам-камікадзе.

"Пакет оборонної допомоги вартістю 50 мільйонів фунтів стерлінгів включає 125 зенітних гармат та технології для протидії смертоносним безпілотникам, поставленим Іраном, зокрема десятки радарів та засобів радіоелектронної боротьби", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що 12 грудня міністр оборони Бен Воллес заявив, що Британія може переглянути відмову від постачання Україні озброєнь більшої дальності дії, якщо РФ продовжить стріляти по цивільній інфраструктурі.