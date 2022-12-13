ВР ухвалила закон щодо конкурсного добору суддів до Конституційного Суду

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт щодо конкурсного добору кандидатур на посади суддів Конституційного Суду.

Про це повідомив у телеграмі народний депутат Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Парламент ухвалив законопроєкт № 7662 стосовно відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду на конкурсних засадах в цілому. За - 245. Норму про комісію залишили 3 на 3", - написав він.

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Нагадаємо, у вересні ВР ухвалила у першому читанні законопроєкт № 7662 щодо вдосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду на конкурсних засадах, який був переданий до Венеційської комісії.

Венеційська комісія надала терміновий висновок щодо документа.

Однак нова редакція проєкту закону замість прозорого призначення пропонує кулуарні призначення, де ключова вимога - лояльність до президента, монобільшості та "суддівської мафії".

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