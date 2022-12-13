Збитки, завдані економіці України внаслідок війни, оцінюються у $700 млрд, падіння ВВП - до 50%, - Шмигаль

Якщо Росія продовжить обстрілювати інфраструктуру, то українська економіка може скоротиться на 50% ВВП. Збитки, завдані економіці України внаслідок війни, становитимуть у 2022 році до $700 млрд.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Скорочення української економіки прогнозується на рівні 35-40%. Якщо терористичну діяльність Росії щодо нашої інфраструктури буде продовжено, то ми можемо втратити ще плюс 10% до цих цифр, тобто до 50% нашого ВВП", - сказав Шмигаль на економічному форумі у Парижі у вівторок.

Прем'єр також повідомив, що до кінця року збитки, завдані економіці України внаслідок війни становитимуть до $700 млрд.

"За нашими оцінками, які верифіковані Світовим банком, сума збитків, завданих економіці України, становить на 1 червня $350 млрд. До кінця року ця сума, очевидно, подвоїться. Ми розуміємо це, оскільки руйнування продовжуються", - сказав Шмигаль.

Прем'єр наголосив, що через війну страждають усі сектори економіки України.

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