Парламент ухвалив закон про національні меншини

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт 8224 про національні меншини (спільноти) України. Його прийняття є однією з вимог для руху України до Європейського союзу.

Про це повідомив у телеграмі народний депутат Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, за документ проголосували 324 народні депутати.

Зауважимо, що законопроєкт було подано на розгляд парламенту 24 листопада. Ним закріплюється визначення "національні меншини (спільноти)", їхні права, свободи та обов'язки, а також особливості відповідної державної політики.

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Крім того, на законодавчому рівні вперше закріплюються повноваження центрального органу виконавчої влади, що здійснює державну політику у сфері захисту прав та свобод людей, які належать до національних меншин (спільнот).

Документ передбачає створення консультативно-дорадчих органів при органах виконавчої влади різних рівнів, а також центрів національностей в обласних центрах або визначених населених пунктах. Також окремо регламентується питання міжнародного співробітництва та закордонних зв’язків національних меншин (спільнот).