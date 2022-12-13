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Для завершення війни Росія має залишити всі території України станом на 2013 рік, - Кулеба

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Для завершення війни Росія має залишити всі території України станом на 2013 рік, - Кулеба
Дипломатичне завершення війни базуватиметься на виході РФ зі всієї території України станом на 2013 рік.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу для іноземних ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Територіальна цілісність України не обговорюється. Будь-яке рішення чи дипломатичне завершення базуватиметься на тому, що Росія залишає всі території України станом на 2013 рік", - підкреслив глава української дипломатії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо Україна буде недостатньо озброєна, війна затягнеться, - Кулеба

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Топ коментарі

  • Anna Nowicka
    это ловушка, этого мало
    - денацификация
    - отказ от ядерного статуса
    - выплата репараций
  • Danilo Kosmina 10be22a1
    Територіальна цілісність України не обговорюється
  • Boris Dupletov UA
    Краще на 1013-й
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