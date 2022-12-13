Для завершення війни Росія має залишити всі території України станом на 2013 рік, - Кулеба
4 31917
Дипломатичне завершення війни базуватиметься на виході РФ зі всієї території України станом на 2013 рік.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу для іноземних ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Територіальна цілісність України не обговорюється. Будь-яке рішення чи дипломатичне завершення базуватиметься на тому, що Росія залишає всі території України станом на 2013 рік", - підкреслив глава української дипломатії.