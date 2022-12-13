ЗСУ ліквідували російського підполковника Кудріна, "героя ЛНР" та командира батальйону "Хуліган", - блогер
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан ("Штірліц").
На сайт "Миротворець" росіянина внесено як воєнного злочинця та мародера. Вказується, що заради жарту і покарання "Хуліган" неодноразово зливав у відкритий доступ дані своїх же підлеглих.
Кудрін приєднався до окупаційних сил ще в 2014 році – очолив терористів, які напряму підпорядковувалися російській розвідці.
Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ ліквідували полковника російської окупаційної армії Рогальова. ФОТО
За його наказом загарбники неодноразово обстрілювали житлові райони Луганської області. Разом з іншими окупантами Кудрін брав участь у катуваннях і вбивствах українських військових.
Кудріна було викрито на фактах мародерства – "віджимав" автомобілі у українців на окупованих територіях та торгував краденим.
Мав орден за "взяття" Дебальцеве у 2015 році. Проти Кудріна в Україні відкрито кримінальне провадження.