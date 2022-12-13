ЗСУ ліквідували російського підполковника Кудріна, "героя ЛНР" та командира батальйону "Хуліган", - блогер

У боях ЗСУ ліквідували підполковника ЗС РФ, командира батальйону Дениса Кудріна (позивний – "Хуліган") з Бєлгородської області, який воював проти України з 2014 року,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан ("Штірліц").

На сайт "Миротворець" росіянина внесено як воєнного злочинця та мародера. Вказується, що заради жарту і покарання "Хуліган" неодноразово зливав у відкритий доступ дані своїх же підлеглих.

Кудрін приєднався до окупаційних сил ще в 2014 році – очолив терористів, які напряму підпорядковувалися російській розвідці.

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За його наказом загарбники неодноразово обстрілювали житлові райони Луганської області. Разом з іншими окупантами Кудрін брав участь у катуваннях і вбивствах українських військових.

Кудріна було викрито на фактах мародерства – "віджимав" автомобілі у українців на окупованих територіях та торгував краденим.

Мав орден за "взяття" Дебальцеве у 2015 році. Проти Кудріна в Україні відкрито кримінальне провадження.

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