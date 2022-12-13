Морська піхота Великої Британії залучена для "таємних операцій високого ризику" в Україні, - генерал-лейтенант Магоуен
Про це у статті в офіційному виданні Королівської морської піхоти Globe and Laurel розповів генерал-лейтенант Королівських Військово-морських сил Великої Британії Роберт Магоуен, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
У квітні військові повернулися до Києва для забезпечення охорони британського диппредставництва, яке відновлювало там свою роботу.
"Під час обох фаз морпіхи підтримували інші таємні операції у вкрай чутливому середовищі й із високим рівнем політичного та військового ризику", - так описує це у своїй статті генерал-лейтенант Магоуен, не уточнивши, про що йдеться.
Водночас у квітні The Times писала, що військові Спеціальної повітряної служби Британії вперше з початку війни з Росією відновили підготовку військових в Україні, хоча офіційно британська сторона цього не підтверджувала.
Речник Королівських військово-морських сил Британії в коментарі The Times зазначив, що морські піхотинці були розгорнуті в Україні "для підтримки дипломатичної присутності Великої Британії в країні" та "не виконували жодних бойових функцій".
Як відомо, британські військові інструктори були вперше направлені в Україну після вторгнення Росії до Криму у 2014 році. У лютому 2022-го їх вивезли з України, аби уникнути перспективи прямого зіткнення з російськими військами.
Крім того, Британія також направила експертів з кібербезпеки для захисту критично важливих українських міністерств. Вони з лютого працюють віддалено й допомагають запобігати кібератакам.