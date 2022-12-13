Рішення Ради про ліквідацію ОАСК не відповідає Конституції та вимогам воєнного часу, - коментар пресслужби суду

Рішення Верховної Ради щодо ліквідації Окружного адміністративного суду Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду не відповідає положенням Конституції України, положенням процесуального законодавства та вимогам воєнного часу.

Про це йдеться у коментарі, оприлюдненому на сайті ОАСК, інформує Цензор.НЕТ.

"Найбільшу шкоду від такого рішення відчують українці, які, фактично, будуть позбавлені доступу до правосуддя в той час, коли вся країна вже бореться із зовнішнім ворогом - російською федерацією. Передбачається, що десятки тисяч справ, які перебувають на сьогодні в провадженні ОАСК, буде передано спочатку до Київського окружного адміністративного суду, а потім до Київського міського окружного адміністративного суду. І кожного разу розгляд справ буде починатися спочатку. У пояснювальній записці законопроєкт йдеться про те, що він розроблений для забезпечення доступності правосуддя, однак, на практиці, це навпаки", - переконані в ОАСК.

Зазначається, що судді та працівники апарату суду "будуть діяти відповідно до приписів Конституції України та профільного законодавства, неухильно виконувати покладені на них обов’язки, як це відбувалось з першого дня роботи суду у 2004 році".

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"Відсоток задоволених позовів, розглянутих суддями Окружного адміністративного суду міста Києва, завжди був високим та свідчив лише про одне - довіру громадян до суду. З початку року відсоток забезпечення був на рівні 78-82%, а це значить, що кожні 8 із 10 позовів суд розглянув на користь позивачів. І це головний показник нашої щоденної роботи, яку намагаються зупинити політично мотивованим рішенням", - переконують в ОАСК.

Нагадаємо, 17 червня НАБУ та САП скерували до суду справу за фактами вчинення дій з метою змови для захоплення державної влади, перешкоджання роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також участі у злочинній організації і зловживанні впливом головою і суддями Окружного адміністративного суду м. Києва у змові з низкою інших осіб. У цій справі "плівок Вовка" фігурують окрім голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка ще десять осіб, зокрема, заступник голови ОАСК Євген Аблов, судді ОАСК Ігор Погребниченко, Ігор Качур, Богдан Санін, Олексій Огурцов, Володимир Келеберда, екскерівник Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк, а також два адвокати.

Фактично зазначена організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних еліт та бізнес-кіл.

Законопроєкт про ліквідацію ОАСК був поданий у Раду президентом Володимиром Зеленським ще у квітні 2021 як "невідкладний". Через 1,5 року Держдеп США наклав санкції на главу ОАСК Павла Вовка.

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13 грудня Верховна Рада підтримала законопроєкт і ліквідувала Окружний адміністративний суд Києва.