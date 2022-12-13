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Підтверджено ліквідацію керівного складу 58-ї армії окупантів, - Генштаб

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Підтверджено ліквідацію керівного складу 58-ї армії окупантів, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо підтвердження втрат російських окупантів в тому числі керівного складу 58-ї армії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"Підтверджено ураження противника Силами оборони України за попередні дні в Запорізькій області. Так, крім знищення керівного складу 58 армії у місті Мелітополь, в районах населених пунктів Енергодар, Токмак та Гуляйполе знищено три артилерійські установки, до 10 одиниць військової техніки різного типу та поранено близько 150 військовослужбовців противника", - зазначається у повідомленні. 

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Топ коментарі

  • Mykola Korzh
    Бальзам на душу))
  • Володимир Затилюк
    Бальзам на душу! Так тримати хлопаки! В добрий час!💪
  • Neftekachka Beznadega
    Военные на своих плечах и своими жизнями, вытаскивают страну из пропасти, куда ее привели деятели из шапито-95, которые сочли что управлять страной так же просто, как играть в КВН.
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