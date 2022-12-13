Порошенко про законопроєкт щодо відбору суддів КС: Це профанація, яка перешкоджає членству України в ЄС
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЄС.
"Сьогодні ми вирішуємо питання нашого членства в Євросоюзі. І тому якість законопроектів має бути абсолютно бездоганною. Ми маємо говорити не тільки про суверенітет, а про наше майбутнє членство в ЄС, куди прагнуть рухатися 90% українців", – наголосив Порошенко.
"В 2020 році, два роки тому, я разом зі своїми колегами зареєстрував законопроєкт про принципи формування Конституційного Суду. Він отримав підтримку громадських організацій, він отримав підтримку наших партнерів. І ключове – він базувався на позитивному досвіді формування Вищого антикорупційного суду України", – нагадав п’ятий Президент.
"Я пишаюся тим, що Антикорупційний суд був повністю сформований, з рішенням ВККС, з рішенням Вищої ради правосуддя, з проведенням конкурсів, за участю Ради. І на сьогоднішній день після його більш як трирічного функціонування – це суд, який викликає найбільшу довіру, разом з Верховним Судом", – констатував Порошенко.
"Ми запропонували той самий механізм. Замість того, зараз ми ризикуємо отримати профанацію. Профанацію конкурсів, профанацію експертів. І дорадчий голос, який на сьогоднішній день не наближає Україну до Європейського Союзу", – застеріг Порошенко народних депутатів.
"Шкода. Я наголошую на тому, що ми мали б повернутися до нашого законопроєкту. Хоча б розглядати його як альтернативний. Дати можливість народним депутатам самим вибирати найкращу форму, а не орієнтуватися лише на безіменний офіс. Я впевнений в тому, що це б гарантовано призвело до прийняття законопроєкту, який би забезпечив рух в Європу", – зазначив політик.
"За цей законопроект фракція "Європейська Солідарність" як за профанацію голосувати не буде", – наголосив Порошенко.