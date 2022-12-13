Порошенко про законопроєкт щодо відбору суддів КС: Це профанація, яка перешкоджає членству України в ЄС

Петро Порошенко з трибуни Верховної Ради закликав народних депутатів не підтримувати законопроєкт про відбір суддів Конституційного Суду України, який перетворює незалежну процедуру на профанацію.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЄС.

"Сьогодні ми вирішуємо питання нашого членства в Євросоюзі. І тому якість законопроектів має бути абсолютно бездоганною. Ми маємо говорити не тільки про суверенітет, а про наше майбутнє членство в ЄС, куди прагнуть рухатися 90% українців", – наголосив Порошенко.

"В 2020 році, два роки тому, я разом зі своїми колегами зареєстрував законопроєкт про принципи формування Конституційного Суду. Він отримав підтримку громадських організацій, він отримав підтримку наших партнерів. І ключове – він базувався на позитивному досвіді формування Вищого антикорупційного суду України", – нагадав п’ятий Президент.

"Я пишаюся тим, що Антикорупційний суд був повністю сформований, з рішенням ВККС, з рішенням Вищої ради правосуддя, з проведенням конкурсів, за участю Ради. І на сьогоднішній день після його більш як трирічного функціонування – це суд, який викликає найбільшу довіру, разом з Верховним Судом", – констатував Порошенко.

"Ми запропонували той самий механізм. Замість того, зараз ми ризикуємо отримати профанацію. Профанацію конкурсів, профанацію експертів. І дорадчий голос, який на сьогоднішній день не наближає Україну до Європейського Союзу", – застеріг Порошенко народних депутатів.

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"Шкода. Я наголошую на тому, що ми мали б повернутися до нашого законопроєкту. Хоча б розглядати його як альтернативний. Дати можливість народним депутатам самим вибирати найкращу форму, а не орієнтуватися лише на безіменний офіс. Я впевнений в тому, що це б гарантовано призвело до прийняття законопроєкту, який би забезпечив рух в Європу", – зазначив політик.

"За цей законопроект фракція "Європейська Солідарність" як за профанацію голосувати не буде", – наголосив Порошенко.