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Рада, за допомогою голосів депутатів від колишнього ОПЗЖ, ухвалила закон про реформу містобудування, що послаблює контроль над забудовниками

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Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт 5655 щодо реформування сфери містобудівної діяльності.

За інформацією нардепа Ярослава Железняка, законопроєкт в цілому підтримали 228 народних депутатів, інформує Цензор.НЕТ.

Нардеп "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко оприлюднив знімок результатів голосування.

Рада, за допомогою голосів депутатів від колишнього ОПЗЖ, ухвалила закон про реформу містобудування, що послаблює контроль над забудовниками 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завдяки законопроєкту "Слуг народу" забудовники фактично контролюватимуть самі себе, а громадяни позбудуться можливості оскаржити будівництво

Нагадаємо, на бюрократичному рівні законопроєкт піддали критиці у Головному юридичному управлінні Верховної Ради. Парламентські юристи прямо вказали, що "положення законопроєкту не узгоджуються з нормами Конституції та законів України".

В Асоціації міст України (АМУ) виступили категорично проти законопроєкту 5655 про зміну системи містобудування. Голови українських міст, сіл і селищ впевнені, що він веде до монополізації будівельного ринку, позбавить громадськість та місцеву владу можливості впливати на незаконні забудови, призведе до відшкодування самовільним забудовникам з місцевого бюджету, порушить права власників земельних ділянок та знищить досягнення децентралізації.

Національне агентство по запобіганню корупції розібрало ризики у новій версії 5655.

Мери українських міст просили народних депутатів доопрацювати документ за участі громадськості та місцевої влади.

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Топ коментарі

  • Игорь Наумчук
    Країну перетворюють на "Бантустан"-це й є діяльність "п'ятої колони",диверсія й пособництво агресору! Ідейна близькість "Слуг " й "ОПЗЖ" оформилась у спільну роботу у парламенті на користь ворога !
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Госпідарі й надалі продовжують госпідарювати...нажаль...
  • Danilo Kosmina 10be22a1
    73%ные жлобы, вас (и всю Украину, благодаря вам) будут трахать по-закону вашего боневтика и его фаворитов, которые втЭкли, но вовремя, геройски вернулись, со своим интересом
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