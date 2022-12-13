Рада, за допомогою голосів депутатів від колишнього ОПЗЖ, ухвалила закон про реформу містобудування, що послаблює контроль над забудовниками

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт 5655 щодо реформування сфери містобудівної діяльності.

За інформацією нардепа Ярослава Железняка, законопроєкт в цілому підтримали 228 народних депутатів, інформує Цензор.НЕТ.

Нардеп "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко оприлюднив знімок результатів голосування.

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Нагадаємо, на бюрократичному рівні законопроєкт піддали критиці у Головному юридичному управлінні Верховної Ради. Парламентські юристи прямо вказали, що "положення законопроєкту не узгоджуються з нормами Конституції та законів України".

В Асоціації міст України (АМУ) виступили категорично проти законопроєкту 5655 про зміну системи містобудування. Голови українських міст, сіл і селищ впевнені, що він веде до монополізації будівельного ринку, позбавить громадськість та місцеву владу можливості впливати на незаконні забудови, призведе до відшкодування самовільним забудовникам з місцевого бюджету, порушить права власників земельних ділянок та знищить досягнення децентралізації.

Національне агентство по запобіганню корупції розібрало ризики у новій версії 5655.

Мери українських міст просили народних депутатів доопрацювати документ за участі громадськості та місцевої влади.

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