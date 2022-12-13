На Різдво можуть бути якісь дива, але, на жаль, це не стосується Росії, - Данілов про виведення окупаційних військ

Росія не погодиться на пропозицію президента України Володимира Зеленського щодо виведення своїх військ з нашої країни на Різдво.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі телемарафону.

"Звичайно, на Різдво можуть бути якісь дива, але, на жаль, це не стосується Росії. Ми розуміємо, що вони нікуди не підуть... Але ми змусимо ворога покинути всю нашу територію, включаючи Крим", - наголосив Данілов.

Нагадаємо, вчора, 12 грудня під час виступу на саміті "Великої сімки" Зеленський запропонував Росії розпочати виведення своїх військ з України на Різдво.

За його словами, таким чином РФ може спробувати довести, що вона здатна відмовитись від агресії.

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