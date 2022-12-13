Незважаючи на війну, Україна має продовжити реформування ринку електроенергії, - Енергетичне співтовариство

Попри складну ситуацію в українській енергосистемі через вторгення росії, Україна має продовжити реформи на ринку електроенергії

Про це йдеться у річному звіті Енергетичного співтовариства, інформує Цензор.НЕТ.

"Попри складну ситуацію в енергосистемі через вторгнення Росії, Україна повинна продовжувати свої зусилля, щоб залишатися на шляху реформування ринку електроенергії та не допустити відступу від того, що було досягнуто до вторгнення. Це стосується, зокрема, забезпечення відповідної сертифікації оператора системи передачі та його фінансової життєздатності, імплементації REMIT та надмірного регулювання PSO та цінових обмежень", - йдеться у ньому.

При цьому в Енергоспівтоваристві додали, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг все ще не визначилась з новим рівнем цінових обмежень на ринку електроенергії.

У звіті зазначається, що незважаючи на складну ситуацію в енергосистемі, усі сегменти ринку електроенергії продовжили нормально функціонувати.

Також в Енергетичному співтоваристві підкреслили, що необхідно посилити інтеграцію української енергосистеми до європейської починаючи зі створення відповідної процедури транскордонного розподілу пропускної спроможності.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Енергетичне Співтовариство допоможе "Укренерго" позиватися проти РФ та домагатися відшкодування збитків за пошкоджені мережі

Нагадаємо, Українська асоціація бізнесу і торгівлі (UBTA) зазначає, що для якнайшвидшого відновлення пошкодженої внаслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури необхідно забезпечити ліквідність енергоринку.

Також директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко вважає, що для подальшого відновлення енергосистеми необхідно переглянути правила функціонування енергетичного сектору та збалансувати ринок електроенергії.