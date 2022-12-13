Плани постачання ППО Patriot зі США до України зараз на фінальній стадії, - СNN

США завершують підготовку планів щодо постачання систем ППО Patriot в Україну. Про передачу можуть оголосити вже цього тижня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СNN.

За інформацією видання, кілька американських чиновників підтверджують, що плани щодо постачання знаходяться на фінальній стадії.

СNN зазначає, що план ще має бути затверджений міністром оборони Ллойдом Остіном, перш ніж його буде відправлено на підпис президенту США Джо Байдену.

"Три чиновники повідомили, що схвалення очікується", - наголошує видання.

При цьому неясно, скільки саме установок США планують передати Україні, але стандартна батарея Patriot включає радарну установку, яка виявляє і відстежує цілі, комп'ютери, енергогенеруюче обладнання, станцію управління бойовими діями і до восьми пускових установок, кожна з яких містить чотири готові до стрільби ракети.

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