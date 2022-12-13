Рада ратифікувала угоду, яка дозволяє налагодити виробництво Bayraktar в Україні

Верховна Рада ратифікувала угоду між Україною і Туреччиною, яка передбачає співробітництво у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях.

Про це повідомив у телеграмі народний депутат Олексій Гончаренко, пише Цензор.НЕТ.

"Рада ратифікувала Угоду з Туреччиною (№0161). Мова йде про співробітництво у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях. Угода була вчинена 3 лютого 2022 року. Чому ця угода з Туреччиною важлива? Вона дозволить налагодити в Україні виробництво Bayraktar", - інформує нардеп.

Нагадаємо, на початку лютого президенти Реджеп Таїп Ердоган і Володимир Зеленський підписали угоду про співпрацю Туреччини та України.

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За словами міністра оборони Олексія Резнікова, безпілотники, що вироблятимуться на заводі в Україні, будуть обладнувати двигунами українського виробництва.

Також мають створити навчальний центр для підготовки фахівців з управління Bayraktar різних категорій.