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Рада ратифікувала угоду, яка дозволяє налагодити виробництво Bayraktar в Україні

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Рада ратифікувала угоду, яка дозволяє налагодити виробництво Bayraktar в Україні
Верховна Рада ратифікувала угоду між Україною і Туреччиною, яка передбачає співробітництво у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях.

Про це повідомив у телеграмі народний депутат Олексій Гончаренко, пише Цензор.НЕТ.

"Рада ратифікувала Угоду з Туреччиною (№0161). Мова йде про співробітництво у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях. Угода була вчинена 3 лютого 2022 року. Чому ця угода з Туреччиною важлива? Вона дозволить налагодити в Україні виробництво Bayraktar", - інформує нардеп.

Нагадаємо, на початку лютого президенти Реджеп Таїп Ердоган і Володимир Зеленський підписали угоду про співпрацю Туреччини та України.

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За словами міністра оборони Олексія Резнікова, безпілотники, що вироблятимуться на заводі в Україні, будуть обладнувати двигунами українського виробництва.

Також мають створити навчальний центр для підготовки фахівців з управління Bayraktar різних категорій.

Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Оце швидкість з 3-го лютого і тільки зараз,та ще й під час війни...
  • Voc Vox
    когда читаешь такое то не знаешь что первое -матюкаться или радоваться?-это во время войны когда шахиды уже давно бьют Эта мразь зэ-леная только сейчас что то там разрешила...иуды
  • Юрій Вінгорськи
    це означає що не пройшла навіть 9 місяців як байрактари розкуярили орків
    і вже є погодження ВР
    9 **** місяців!!!!!
    але за цей час проголосували техогляд і всіляку куєту для народу
    просунули хузна які закони для себе і "друзів"
    подали на майдані ТЦ по 700 баксів за м2 замість 5-6 тис
    то хто ворог в України????
    сумніваюсь що лище *****......
    і коли кажете Героям Слава,
    не забувайте що Бойко Герой України, їх зелену мать
    нема підстав для позбавлення!
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