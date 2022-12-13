Рада ратифікувала угоду, яка дозволяє налагодити виробництво Bayraktar в Україні
Про це повідомив у телеграмі народний депутат Олексій Гончаренко, пише Цензор.НЕТ.
"Рада ратифікувала Угоду з Туреччиною (№0161). Мова йде про співробітництво у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях. Угода була вчинена 3 лютого 2022 року. Чому ця угода з Туреччиною важлива? Вона дозволить налагодити в Україні виробництво Bayraktar", - інформує нардеп.
Нагадаємо, на початку лютого президенти Реджеп Таїп Ердоган і Володимир Зеленський підписали угоду про співпрацю Туреччини та України.
За словами міністра оборони Олексія Резнікова, безпілотники, що вироблятимуться на заводі в Україні, будуть обладнувати двигунами українського виробництва.
Також мають створити навчальний центр для підготовки фахівців з управління Bayraktar різних категорій.