В Україні налагоджено промислове виробництво 152-мм та 155-мм снарядів, - Данілов

В Україні налагоджено промислове виробництво снарядів калібру 152 мм та 155 мм.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Можу сказати, що налагоджено виробництво снарядів калібрів 152 мм та 155 мм на наших підприємствах. Зараз піде ще виробництво мін та інших речей. Ідеться про тисячі – це вже промисловий масштаб", - сказав Данілов.

Нагадуємо, снаряди калібру 152 мм використовуються артилерією радянського зразка, 155 мм - НАТОвського.

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