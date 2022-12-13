В Україні налагоджено промислове виробництво 152-мм та 155-мм снарядів, - Данілов
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В Україні налагоджено промислове виробництво снарядів калібру 152 мм та 155 мм.
Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Можу сказати, що налагоджено виробництво снарядів калібрів 152 мм та 155 мм на наших підприємствах. Зараз піде ще виробництво мін та інших речей. Ідеться про тисячі – це вже промисловий масштаб", - сказав Данілов.
Нагадуємо, снаряди калібру 152 мм використовуються артилерією радянського зразка, 155 мм - НАТОвського.