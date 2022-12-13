Західні партнери мають надати владі України свою позицію щодо скандальних законів про містобудування та конкурс до КС, - Ніколов

Законопроєкт 5655 прийняли завдяки голосам народних депутатів з колишньої "Опозиційної платформи - За життя".

На це вказав у фейсбуці журналіст Юрій Ніколов, передає Цензор.НЕТ.

Він наголосив, що чотири десятки "слуг народу" не голосували.

"Але у Банкової є старі добрі корупційні костилі, на які можна спертись, коли вже навіть твої слуги вернуть носа. А і мать їх так. Наскільки я розумію, Мінрегіонівці вже зараз почнуть роздавати індульгенції на хижацьку забудову. А потім війна закінчиться. І купа людей зі зброєю повернеться додому. І хтось побачить дурну новобудову у себе у дворі. Або висотку у парку, який захищав Рома Ратушний. І почне протестувати. Аж тут виявиться, що по закону 5655 у людей просто вже нема ніякої можливості законно оскаржувати забудову", - вказує Ніколов.

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Він висловив сподівання, що винні не уникнуть покарання.

"Корупція породжує рукодупість, а вона вбиває техніку безпеки. У ситуації з 5655 це означає, що жадібні до наживи злодії протягнули корупційний законопроєкт і не залишили навіть шпаринки для спуску пари розсердженими людьми.

Щиро сподіваюсь, що з’#батись на море з пивом у корумпантів не вийде.

Або західні партнери нарешті розчехляться і перестануть презюмувати нормальність наших "реформаторів". І як у ситуації з ОАСК пояснять свою думку і щодо корупції в "Великій відбудові", і у встановленні свого ручника в Конституційному суді", - резюмує Ніколов.

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Нагадаємо, Верховна Рада 13 грудня ухвалила низку законів. Серед них - законопроєкт №7662 щодо вдосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду на конкурсних засадах і законопроєкт № 5655 про зміну системи містобудування.