Західні партнери мають надати владі України свою позицію щодо скандальних законів про містобудування та конкурс до КС, - Ніколов
На це вказав у фейсбуці журналіст Юрій Ніколов, передає Цензор.НЕТ.
Він наголосив, що чотири десятки "слуг народу" не голосували.
"Але у Банкової є старі добрі корупційні костилі, на які можна спертись, коли вже навіть твої слуги вернуть носа. А і мать їх так. Наскільки я розумію, Мінрегіонівці вже зараз почнуть роздавати індульгенції на хижацьку забудову. А потім війна закінчиться. І купа людей зі зброєю повернеться додому. І хтось побачить дурну новобудову у себе у дворі. Або висотку у парку, який захищав Рома Ратушний. І почне протестувати. Аж тут виявиться, що по закону 5655 у людей просто вже нема ніякої можливості законно оскаржувати забудову", - вказує Ніколов.
Він висловив сподівання, що винні не уникнуть покарання.
"Корупція породжує рукодупість, а вона вбиває техніку безпеки. У ситуації з 5655 це означає, що жадібні до наживи злодії протягнули корупційний законопроєкт і не залишили навіть шпаринки для спуску пари розсердженими людьми.
Щиро сподіваюсь, що з’#батись на море з пивом у корумпантів не вийде.
Або західні партнери нарешті розчехляться і перестануть презюмувати нормальність наших "реформаторів". І як у ситуації з ОАСК пояснять свою думку і щодо корупції в "Великій відбудові", і у встановленні свого ручника в Конституційному суді", - резюмує Ніколов.
Нагадаємо, Верховна Рада 13 грудня ухвалила низку законів. Серед них - законопроєкт №7662 щодо вдосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду на конкурсних засадах і законопроєкт № 5655 про зміну системи містобудування.