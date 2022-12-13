Нардепи ухвалили закон про медіа у другому читанні. ФОТО

За законопроєкт 2693-д про медіа у другому читанні проголосувало 299 парламентаріїв. Він є одним із семи євроінтеграційних кроків, які уніфікують вітчизняне законодавство із нормами ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Верховної Ради.

Апарат цитує народну депутатку, заступницю голови парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенію Кравчук: "Звісно, цей законопроєкт навіть ширший, ніж директива Євросоюзу, бо нам потрібно було змінити й осучаснити наше медійне законодавство, яке не змінювалося 16 років. Воно було ухвалене ще тоді, коли не було інтернету взагалі. Сьогодні ж ми маємо фактично медійний кодекс, що об’єднує медійне законодавство".

За словами "слуги народу", закон "захищає журналістів і підтверджує їхній статус", він - "про рівні та прозорі правила для індустрії на медійному ринку".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт про медіа потрібно зняти з розгляду ВР, оскільки він обмежує свободу слова та не відповідає вимогам ЄС, - "Національна асоціація українських медіа"

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про медіа" №2693-д у серпні 2022 року.

Міжнародна організація "Комітет захисту журналістів" (CPJ) закликав парламент України відмовитися від законопроєкту про медіа. Мовляв, документ розширює повноваження Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, державного регулятора телерадіомовлення, дозволяючи йому регулювати онлайн- та друковані видання, анулювати реєстрацію і ліцензію будь-якого ЗМІ, блокувати онлайн-ЗМІ без рішення суду, і вимагати від платформ соціальних медіа та веббраузерів видаляти вміст, заборонений законом.

Відповідно до аналізу НСЖУ, лише 10% законопроєкту безпосередньо стосуються зобов’язань, які Україна взяла на себе як кандидат на вступ до ЄС. "Решта свідчить про бажання влади більше впливати на ЗМІ: виносити заборони, штрафувати, закривати їх", - йдеться в заяві НСЖУ.

Як вважають у "Національній асоціації українських медіа", документ не відповідає вимогам Європейської комісії та Ради Європи, обмежує свободу слова в країні.

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