Нардепи ухвалили закон про медіа у другому читанні. ФОТО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Верховної Ради.
Апарат цитує народну депутатку, заступницю голови парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенію Кравчук: "Звісно, цей законопроєкт навіть ширший, ніж директива Євросоюзу, бо нам потрібно було змінити й осучаснити наше медійне законодавство, яке не змінювалося 16 років. Воно було ухвалене ще тоді, коли не було інтернету взагалі. Сьогодні ж ми маємо фактично медійний кодекс, що об’єднує медійне законодавство".
За словами "слуги народу", закон "захищає журналістів і підтверджує їхній статус", він - "про рівні та прозорі правила для індустрії на медійному ринку".
Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про медіа" №2693-д у серпні 2022 року.
Міжнародна організація "Комітет захисту журналістів" (CPJ) закликав парламент України відмовитися від законопроєкту про медіа. Мовляв, документ розширює повноваження Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, державного регулятора телерадіомовлення, дозволяючи йому регулювати онлайн- та друковані видання, анулювати реєстрацію і ліцензію будь-якого ЗМІ, блокувати онлайн-ЗМІ без рішення суду, і вимагати від платформ соціальних медіа та веббраузерів видаляти вміст, заборонений законом.
Відповідно до аналізу НСЖУ, лише 10% законопроєкту безпосередньо стосуються зобов’язань, які Україна взяла на себе як кандидат на вступ до ЄС. "Решта свідчить про бажання влади більше впливати на ЗМІ: виносити заборони, штрафувати, закривати їх", - йдеться в заяві НСЖУ.
Як вважають у "Національній асоціації українських медіа", документ не відповідає вимогам Європейської комісії та Ради Європи, обмежує свободу слова в країні.