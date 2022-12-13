Наступу з Білорусі наразі не буде, - Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що не слід наразі очікувати нападу з Білорусі, бо у білорусів немає бажання воювати з Україною.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми в курсі, що там відбувається. Дійсно сьогодні там були навчання. Ми були повідомлені про те, що вони там будуть відбуватись. І це для нас не є раптова річ. Ми готові до будь-якого розвитку подій: якщо РФ спільно з білорусами будуть здійснювати ті чи інші акти агресії", - сказав Данілов.

Водночас він зауважив, що у білорусів немає бажання повторити долю росіян.

"Вони (білоруси - ред.) знають, чим це для них може закінчитись, вони бачать на прикладі РФ скільки росіян - тисячами - ми пакуємо кожного тижня, щоб їх ховали на своїй території. Деяких вони взагалі не забирають", сказав Данілов.

Він зауважив, що у білорусів немає бажання повторити долю росіян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Різдво можуть бути якісь дива, але, на жаль, це не стосується Росії, - Данілов про виведення окупаційних військ