Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Наступу з Білорусі наразі не буде, - Данілов

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Наступу з Білорусі наразі не буде, - Данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що не слід наразі очікувати нападу з Білорусі, бо у білорусів немає бажання воювати з Україною.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми в курсі, що там відбувається. Дійсно сьогодні там були навчання. Ми були повідомлені про те, що вони там будуть відбуватись. І це для нас не є раптова річ. Ми готові до будь-якого розвитку подій: якщо РФ спільно з білорусами будуть здійснювати ті чи інші акти агресії", - сказав Данілов.

Водночас він зауважив, що у білорусів немає бажання повторити долю росіян.

"Вони (білоруси - ред.) знають, чим це для них може закінчитись, вони бачать на прикладі РФ скільки росіян - тисячами - ми пакуємо кожного тижня, щоб їх ховали на своїй території. Деяких вони взагалі не забирають", сказав Данілов.

Він зауважив, що у білорусів немає бажання повторити долю росіян.

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Топ коментарі

  • Олександр Дніпро
  • Evgeny N
    Ага, пам'ятаємо: чорна сорочка, "не нагнітайте", "травневі шашлики"...
    Ви стільки разів кричали "вовків не існує", коли вовки дерли стадо, що хто ж вам тепер повірить, що їх дійсно не існує, окрім подоляківців та мосейчучки?
  • Djala Pribila
    Але ж він у чорній сорочці!!! Що робить, хто скаже?
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