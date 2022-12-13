Наступу з Білорусі наразі не буде, - Данілов
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Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що не слід наразі очікувати нападу з Білорусі, бо у білорусів немає бажання воювати з Україною.
Про це він сказав в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми в курсі, що там відбувається. Дійсно сьогодні там були навчання. Ми були повідомлені про те, що вони там будуть відбуватись. І це для нас не є раптова річ. Ми готові до будь-якого розвитку подій: якщо РФ спільно з білорусами будуть здійснювати ті чи інші акти агресії", - сказав Данілов.
Водночас він зауважив, що у білорусів немає бажання повторити долю росіян.
"Вони (білоруси - ред.) знають, чим це для них може закінчитись, вони бачать на прикладі РФ скільки росіян - тисячами - ми пакуємо кожного тижня, щоб їх ховали на своїй території. Деяких вони взагалі не забирають", сказав Данілов.
Він зауважив, що у білорусів немає бажання повторити долю росіян.