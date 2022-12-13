Верховна Рада прийняла всі закони, необхідні для початку переговорів про вступ України в ЄС, - віцеспікерка Кондратюк

Верховна Рада України виконала свої зобов’язання та обіцянку до кінця року ухвалити євроінтеграційні закони, які містяться в семи основних рекомендаціях Єврокомісії Україні, як країні-кандидату на вступ до ЄС.

На цьому за підсумками засідання 13 грудня наголосила заступниця голови парламенту Олена Кондратюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Ради.

"Сьогодні ми прийняли три ключові євроінтеграційні закони про медіа, прозору процедуру призначення суддів Конституційного суду та про національні меншини (спільноти).

Таким чином ми відкрили шлях до початку переговорів про повноправний вступ України до Європейського союзу, які можуть розпочинатися вже з нового 2023 року", - підкреслила віцеспікерка.

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Вона відзначила, що у сесійній залі було досягнуто компромісу між різними фракціями та депутатськими групами практично за всіма ключовим зауваженням і суперечливим моментам. Зокрема, із закону "Про медіа" прибрали "нехарактерні норми, які не мають відношення до директиви ЄС про аудіовізуальні послуги та стосувалися, зокрема, виборчого процесу".

"При цьому ми свідомі, що прийнятий медійний закон не є константною, він ще буде змінюватися. Його реалізація потребуватиме предметного моніторингу, як медійних кіл в Україні, так і Єврокомісією на практичну відповідність європейським цінностям свободи слова", - вказала Кондратюк.

Нагадаємо, Угода про асоціацію між Україною і Європейським союзом набула чинності 1 вересня 2017 року. Вона сприяла безвізу з європейськими країнами й спрощеній торгівлі з виходом на новий ринок. Угода також є основою для співпраці між ЄС та Україною і підтримки з боку Євросоюзу реформ в країні.

23 червня 2022 року Європейська рада надала Україні статус кандидата в члени ЄС. Тепер для початку переговорів про вступ, Україна має виконати низку рекомендацій Єврокомісії. Зокрема вони пов'язані з необхідністю реформування у сферах боротьби з корупцією, а також запобігання та боротьби з організованою злочинністю.

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