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Росія планує великий наступ у січні-лютому, - Кулеба

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Росія планує великий наступ у січні-лютому, - Кулеба
Російські окупанти хочуть провести великий наступ у січні-лютому 2023 року, сподіваючись на мобілізацію.

Про це заявив на брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

За словами очільника МЗС,у Кремлі розраховують, що зможуть провести великий наступ наприкінці січня чи в лютому, і намагаються підготуватися.

Міністр зазначив, що противник сподівається на мобілізацію в РФ та техніку, яка знімається зі зберігання.

Кулеба заявив, що Україна робить все можливе, щоб зірвати плани Росії та висловив упевненість, що у Москви нічого не вийде завдяки діям Збройних Сил України.

Читайте також: Повний блекаут в Україні є реалістичним сценарієм. Але масової хвилі біженців не буде, - Кулеба

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Топ коментарі

  • Алексей Алексеевич 56ec05b5
    Просто диво? А може просто відгребли п#зди від ЗСУ
  • Evgeny N
    "Нє раскачівайтє лодку!" (с)
    "А то путєн нападьот" (с)
    "Нє нагнєтайтє" (с)
    "Нєт нікакіх подтвєрждєній" (с)
    "Травневі шашлики" (с)

    Я щось забув?
  • 5 копійок
    Вони вже великонаступали Київ за 3 дні.
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