Росія планує великий наступ у січні-лютому, - Кулеба

Російські окупанти хочуть провести великий наступ у січні-лютому 2023 року, сподіваючись на мобілізацію.

Про це заявив на брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

За словами очільника МЗС,у Кремлі розраховують, що зможуть провести великий наступ наприкінці січня чи в лютому, і намагаються підготуватися.

Міністр зазначив, що противник сподівається на мобілізацію в РФ та техніку, яка знімається зі зберігання.

Кулеба заявив, що Україна робить все можливе, щоб зірвати плани Росії та висловив упевненість, що у Москви нічого не вийде завдяки діям Збройних Сил України.

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