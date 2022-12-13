Зеленський підписав закон про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва

Закон про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду, прийнятий Верховною Радою сьогодні, вже підписав президент Володимир Зеленський.

У картці документа на сайті ВР ввечері 13 грудня з'явився надпис, що його повернуто до парламенту з підписом президента, інформує Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, 17 червня НАБУ та САП скерували до суду справу за фактами вчинення дій з метою змови для захоплення державної влади, перешкоджання роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також участі у злочинній організації і зловживанні впливом головою і суддями Окружного адміністративного суду м. Києва у змові з низкою інших осіб. У цій справі "плівок Вовка" фігурують окрім голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка ще десять осіб, зокрема, заступник голови ОАСК Євген Аблов, судді ОАСК Ігор Погребниченко, Ігор Качур, Богдан Санін, Олексій Огурцов, Володимир Келеберда, екскерівник Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк, а також два адвокати.

Фактично зазначена організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних еліт та бізнес-кіл.

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Законопроєкт про ліквідацію ОАСК був поданий у Раду президентом Володимиром Зеленським ще у квітні 2021 як "невідкладний". Через 1,5 року Держдеп США наклав санкції на главу ОАСК Павла Вовка.

13 грудня Верховна Рада підтримала законопроєкт і ліквідувала Окружний адміністративний суд Києва.