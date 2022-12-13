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ЗСУ у напрямку Сватово-Кремінна мають успіхи, - Гайдай

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ЗСУ у напрямку Сватово-Кремінна мають успіхи, - Гайдай
Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай заявив, що українські військовослужбовці мають успіхи у напрямі Сватово Кремінна.

Як інформує Цензор.НЕТ, в ефірі телемарафону він заявив, що ситуація на цьому напрямі все ще важка, але контрольована.

За словами Гайдая, на окупованих територіях деякі населені пункти закриті на в'їзд та виїзд, також глушать зв'язок та інтернет.

Голова ОВА також додав, що росіяни налякані "бавовною" і масово заселяються в села біля лінії фронту в цивільні будинки, десь мирних людей повиганяли з населених пунктів повністю.

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Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    Які успіхи? Можливо нехай краще про ситуацію на фронті говорять військові, наприклад Генштаб, а не "зелені" "орденоносці". Вже наслухалися абдристовичів, жданових і гайдаїв.
  • IgorYakovlevich
    Юезперечно, плюсую. Якщо порахувати, скільки разів ми в цьому напрямку мали успіх, то зараз мали б вже підходити до Владивостока.
  • Константин К e77bcd2e
    він вже 2 тижні тому Кремінну взяв
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