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Німеччина виділить Україні €50 млн "зимової допомоги"

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Федеративна Республіка Німеччина надасть Україні 50 мільйонів євро допомоги, щоб не дозволити армії РФ заморозити українців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер Міністерства закордонних справ Німеччини.

"Сьогодні Німеччина обіцяє ще 50 мільйонів євро як зимову допомогу для України. Путін хоче зламати українців своєю тактикою заморожування. Ми не дозволимо цьому статися. Путінські бомби означають, що лікарям доводиться оперувати серце хлопчика у світлі мобільних телефонів. Що діти роблять домашні завдання при свічках у шапці, шарфі та куртці. Ось чому ми мобілізуємо допомогу для виживання, включаючи генератори та трансформатори", - повідомила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок.

Німеччина виділить Україні €50 млн зимової допомоги 01

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Топ коментарі

  • Павло ШОвте
  • Maxim Ak-Murza
    Лучше бы он себе веревку купил...
  • Fjall_Raven
    дерьмак- "куплю жене сапоги!"
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