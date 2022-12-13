Україна розраховує максимально покрити дефіцит електроенергії, імпортуючи з Європи, - Міненерго

Україна розраховує на покриття дефіциту електроенергії шляхом імпорту з Європи та потребує рішення мережі системних операторів ENTSO-E щодо збільшення технічних можливостей для цього.

Про це заявив 13 грудня міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі інформаційної медіаплатформи "Ми – Україна" у рамках конференції солідарності з українським народом у Парижі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Електроенергія на сьогодні в Європі є, вона доступна. Водночас через російські обстріли в українській енергосистемі є дефіцит, який ми хотіли б максимально покрити шляхом можливого імпорту", – сказав голова відомства.

За його словами, це дозволить стабільно пройти зимовий період. Водночас він наголосив, що для реалізації такого проєкту необхідне рішення ENTSO-E щодо збільшення пропускної спроможності міждержавних перетинів.

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"На сьогодні ми обмежені в обсягах, які значно менші за нашу технічну здатність", – зазначив Галущенко.

Крім того, одним із ключових питань імпорту електроенергії є його фінансування, додав він.

Як повідомлялося з посиланням на голову правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, НЕК забезпечує можливість імпорту електроенергії з Європи в Україну обсягом 500-600 МВт, проте для цього потрібен спеціальний механізм, тому що ціна електроенергії в Європі вища, ніж в Україні, і він нині розробляється.

За його словами, на загальних комерційних засадах в Україні навряд чи хтось захоче купувати електроенергію в Європі.

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Президент України Володимир Зеленський на міжнародній конференції солідарності з народом України в Парижі 13 грудня зазначив, що Україна потребує імпорту е/е з Європи до 2 ГВт.