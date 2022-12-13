Уповноважені особи можуть здійснювати огляд військовослужбовців на стан сп’яніння, - закон

Посадові особи, уповноваженим начальником органу управління Військової служби правопорядку у Збройних силах України, можуть здійснювати огляд на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів.

За відповідний законопроєкт №8271 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законодавчих актів України щодо особливостей несення військової служби в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці" у цілому 13 грудня проголосували 270 народних депутатів, інформує Цензор.НЕТ.

При цьому огляд дозволено здійснювати не лише під час проходження зборів, а й у разі, якщо є підстави вважати, що військовослужбовець перебуває у стані сп'яніння на вулицях, у закритих спортивних спорудах, у скверах, парках, у всіх видах громадського транспорту (зокрема транспорті міжнародного сполучення).

Під час проведення таких оглядів уповноважена посадова особа може застосовувати спеціальні технічні засоби відеозапису, а у разі їх відсутності - огляд має відбуватися у присутності двох свідків. Якщо під час огляду ведеться відеозапис, його обов'язково долучають до протоколу про адміністративне правопорушення.

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