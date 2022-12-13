Велика Британія планує спрямувати заарештовані гроші російських бізнесменів на відновлення України, - Клеверлі
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Уряд Великої Британії розробляє механізм, який дасть змогу використовувати заарештовані рахунки російських бізнесменів, які потрапили під санкції, для відновлення України.
Про це заявив глава МЗС Джеймс Клеверлі в Палаті громад британського парламенту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
За його словами, йдеться про те, щоб взяти ці активи "під контроль як частину репарацій для реконструкції" України.