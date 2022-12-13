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Рада створила слідчу комісію з перевірки діяльності Бюро економічної безпеки (оновлено)

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Рада створила слідчу комісію з перевірки діяльності Бюро економічної безпеки (оновлено)
  Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію (ТСК) із перевірки та оцінки ефективності діяльності Бюро економічної безпеки України (БЕБ),

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі у вівторок парламентарій Ярослав Железняк (фракція "Голос"), який очолив ТСК.

За відповідний проєкт постанови №8264 про утворення ТСК з розслідування можливих фактів порушень законодавства посадовими особами БЕБ, органів державної влади, які здійснюють повноваження у сфері економічної безпеки, які могли призвести до зменшення надходжень до державного та місцевих бюджетів, проголосували 324 народні депутати.

Пізніше парламентар пояснив, що "ціль створення ТСК - підтримати економічний фронт, і змусити наші правоохороні та економічні органи згадати, що бюджет армії фінансуємо ми самі. І кожна гривня, яка зараз крадеться через контрабанду на митниці, міскодінг в гральному бізнесі або через продаж контрафактної пачки цигарок – це гривня, вкрадена у армії".

"До широких повноважень ТСК належить розслідування зловживань (та бездіяльності) у сфері економічної безпеки, що могли призвести до зменшення надходжень до державного та місцевих бюджетів:

- Бюро економічної безпеки України. І тут претензій найбільше.
Державної митної служби України
Державної податкової служби України
Державної служби фінансового моніторингу України
Національної поліції України
Служби безпеки України

Та інших органів, які зараз мають забезпечувати економічну безпеку Держави.

Також, шановні підприємці та бізнес-асоціації, ТСК наділена повноваженнями досліджувати і порушення діями вказаних держорганів прав та законних інтересів суб’єктів господарювання", - дода Железняк.

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