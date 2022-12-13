Рада створила слідчу комісію з перевірки діяльності Бюро економічної безпеки (оновлено)

Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію (ТСК) із перевірки та оцінки ефективності діяльності Бюро економічної безпеки України (БЕБ),

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі у вівторок парламентарій Ярослав Железняк (фракція "Голос"), який очолив ТСК.

За відповідний проєкт постанови №8264 про утворення ТСК з розслідування можливих фактів порушень законодавства посадовими особами БЕБ, органів державної влади, які здійснюють повноваження у сфері економічної безпеки, які могли призвести до зменшення надходжень до державного та місцевих бюджетів, проголосували 324 народні депутати.

Пізніше парламентар пояснив, що "ціль створення ТСК - підтримати економічний фронт, і змусити наші правоохороні та економічні органи згадати, що бюджет армії фінансуємо ми самі. І кожна гривня, яка зараз крадеться через контрабанду на митниці, міскодінг в гральному бізнесі або через продаж контрафактної пачки цигарок – це гривня, вкрадена у армії".

"До широких повноважень ТСК належить розслідування зловживань (та бездіяльності) у сфері економічної безпеки, що могли призвести до зменшення надходжень до державного та місцевих бюджетів:



- Бюро економічної безпеки України. І тут претензій найбільше.

- Державної митної служби України

- Державної податкової служби України

- Державної служби фінансового моніторингу України

- Національної поліції України

- Служби безпеки України



Та інших органів, які зараз мають забезпечувати економічну безпеку Держави.



Також, шановні підприємці та бізнес-асоціації, ТСК наділена повноваженнями досліджувати і порушення діями вказаних держорганів прав та законних інтересів суб’єктів господарювання", - дода Железняк.

Також читайте: Шахраї пропонували "працевлаштування" на різні посади у Бюро економбезпеки за $6-15 тисяч