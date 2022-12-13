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Санкції РНБО запроваджуються не проти церкви, а лише проти окремих осіб у рясах, - Данілов

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Санкції РНБО запроваджуються не проти церкви, а лише проти окремих осіб у рясах, - Данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов наголошує, що санкції РНБО застосовуються не до УПЦ МП, а лише до окремих осіб, які співпрацюють з країною-агресором.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я не вважаю, що ми боремося з церквою. Є окремі особи, до яких є певні претензії у СБУ, і відносно цих людей вводяться санкції. А те, що вони мають якийсь сан, десь працюють, нам байдуже, якщо мова йде про національну безпеку. Нам немає значення, чи в рясі, чи в костюмі від BRIONI, чи ще в чомусь людина. Ми на це не звертаємо увагу, якщо йдеться про нацбезпеку. Всі, хто працює з окупантом, хто має відношення до РФ - вони всі мають відповідати за законами нашої країни", - зазначив Данілов.

Секретар РНБО уточнив, що санкції не вводять проти тих чи інших інституцій, а проти персон, які безпосередньо мають контакти з РФ.

"Ви знаєте цього Гундяєва, він на Росії править, і якщо ви з ним спілкуєтесь під час війни, то у мене питання. Якщо людина відправляє вбивати наших громадян, то про що з ним можна спілкуватись, про що домовлятися?", - сказав Данілов, підкресливши вкотре, що якщо особа має контакт із тими, хто приніс війну в Україну, то вона відповідатиме за українськими законами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комітет ВР підтримав законопроєкт щодо заборони діяльності в Україні РПЦ та пов’язаних із нею релігійних організацій

Нагадуємо, РНБО запровадила санкції проти деяких представників УПЦ МП.

Топ коментарі

  • Andrii Pushkarchuk
    Зелені, ОПЖЗ, УПЦ МП, ОПа це одна і та сама свора покидьків. Крапка, питання можна закривати.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Рпц-це не церква а філія фсб-а в кожного попа підрясою пагони...
  • Григорий 5fbb77e4
    Приехали . Так что , запрета не будет ? Добро пожаловать новым резидентам фсб , вместо погоревших .
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