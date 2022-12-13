Санкції РНБО запроваджуються не проти церкви, а лише проти окремих осіб у рясах, - Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов наголошує, що санкції РНБО застосовуються не до УПЦ МП, а лише до окремих осіб, які співпрацюють з країною-агресором.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я не вважаю, що ми боремося з церквою. Є окремі особи, до яких є певні претензії у СБУ, і відносно цих людей вводяться санкції. А те, що вони мають якийсь сан, десь працюють, нам байдуже, якщо мова йде про національну безпеку. Нам немає значення, чи в рясі, чи в костюмі від BRIONI, чи ще в чомусь людина. Ми на це не звертаємо увагу, якщо йдеться про нацбезпеку. Всі, хто працює з окупантом, хто має відношення до РФ - вони всі мають відповідати за законами нашої країни", - зазначив Данілов.

Секретар РНБО уточнив, що санкції не вводять проти тих чи інших інституцій, а проти персон, які безпосередньо мають контакти з РФ.

"Ви знаєте цього Гундяєва, він на Росії править, і якщо ви з ним спілкуєтесь під час війни, то у мене питання. Якщо людина відправляє вбивати наших громадян, то про що з ним можна спілкуватись, про що домовлятися?", - сказав Данілов, підкресливши вкотре, що якщо особа має контакт із тими, хто приніс війну в Україну, то вона відповідатиме за українськими законами.

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Нагадуємо, РНБО запровадила санкції проти деяких представників УПЦ МП.