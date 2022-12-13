Єрмак, Резніков та Залужний обговорили з Салліваном, Остіном та Міллі продовження підтримки України

У межах постійного діалогу керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

До розмови також долучилися міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний з української сторони та міністр оборони Ллойд Остін і голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі з американської.

Представники України поінформували співрозмовників про актуальну ситуацію на фронті за заходи, що вживаються задля протидії російському агресору.

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Сторони розглянули питання продовження безпекової, економічної та гуманітарної підтримки України, відзначили важливість посилення захисту об’єктів критичної інфраструктури.

Окремо співрозмовники приділили увагу шляхам досягнення справедливого миру в Україні, який був би заснований на фундаментальних принципах, закріплених у Статуті ООН, та передбачав притягнення держави-агресора до відповідальності.

Керівник Офісу Президента України подякував США, Президентові Джозефу Байдену, обом палатам Конгресу та всьому американському суспільству за підтримку нашої країни й неоціненний внесок у захист цінностей свободи та демократії у Європі та всьому світі.