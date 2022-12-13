Петиція про вето Президента на скандальний закон про реформу містобудування за добу набрала необхідні 25 тисяч голосів українців

Петиція створена 12 грудня 2022 року щодо накладання вето на законопроект (який був проголосований 13 грудня) N5655 - котрий призведе до хаотичної забудови міст та знищення історичних пам’яток великими забудовниками, за добу набрала необхідні 25 тисяч голосів українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані із сайту Глави держави.

У записці до петиції зазначається: "У четвер 15 членів комітету Верховної Ради з питань організації державної влади підтримали у другому читанні Законопроект №5655 про "реформування сфери містобудування". Тепер проект буде внесений у порядок денний Верховної Ради 13-14 грудня.

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Нові містобудівні норми під виглядом лібералізації містобудівної сфери та пришвидшення будівництв фактично розв'язують руки великим забудовникам, яким тепер не доведеться проходити перевірки від органів місцевого самоврядування. Перевірки будівництв та документації за цим проектом можуть бути здійснені приватними фірмами, а роль головних архітекторів міст у цьому процесі значно обмежується. Окрім цього пропонується створити "Містобудівну палату" при Міністерстві розвитку регіонів, повноваження якої дуже схожі з сумнозвісною "Тендерною Палатою"



Якщо закон буде прийнятий більшістю депутатів ВР на наступній сесії, процес хаотичного забудування наших міст і паплюження історичних пам'яток буде пришвидшений".

Київський активіст, правозахисник, а нині військовослужбовець, Олег Симороз прокоментував ухвалення законопроєкту: "Не такий мав бути перший допис після поранення... 228 голосів у ВР за законопроект 5655 в інтересах будівельної мафії - прийнято в цілому. Немає слів, відчуваю щось гірше ніж підрив на протитанковій міні... Але ми як боролися, так і будемо боротися за життєвий простір. Олено Шуляк, я трохи не за це воював та віддав дві ноги, але обіцяю, що ти мразота та твої петушині соратники зі слуги народу та ОПЗЖ відповісте!".

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк, яка за даними ЗМІ активно лобіювала законопроєкт, заявила, що немає "морального права залишити містобудування в такому стані, як воно було донині".

"Особливо перед великою відбудовою за державні кошти та гроші міжнародних партнерів. Я щиро дякую усім, хто підтримав законопроєкт 5655. Це спільна робота разом із Міністерством розвитку громад і територій, Міністерством цифрової транформації, Міністерством інфраструктури. Це реформа, яка обговорена з послами G7 та послами країн Європейського Союзу. Реформа, в якій враховані всі правки НАЗК", - пояснила парламентарка.

Вона наголосила, що прогресивна Україна - це нульова толерантність до корупції та прагнення до повної автоматизації всіх дозвільних процесів.

"Це мінімум впливу чиновників на прийняття рішення. Це взаємодія з іноземними партнерами не на рівні декларування, а на рівні застосування кращих світових практик і імплементація їх в Україні, через відповідні законодавчі зміни. І все це поєднує наша реформа містобудування, хто б що не казав і не писав, захищаючи свої інтереси, корупцію, схеми та старі гнилі правила", - додала Шуляк.

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