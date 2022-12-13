Мінімальна вартість одного укомплектованого Пункту незламності - 17 тис. євро, - МВС

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що мінімальна вартість одного укомплектованого Пункту незламності складає 17 тисяч євро

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час зустрічи з послами країн "Великої сімки", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

За словами Монастирського, загалом в Україні функціонує понад 4 тисячі Пунктів незламності. Найбільшою популярністю серед людей користуються мобільні пункти, які відвідують майже 90% громадян.

"Без перебільшення, пункти ДСНС є основою всіх Пунктів незламності в країні, яких вже понад тисячу одиниць на даний момент. Загалом в пунктах отримали допомогу півмільйона громадян, із них в Пунктах незламності ДСНС – 239 тисяч, куди в середньому за добу звертаються за допомогою понад 6 тисяч осіб. Також 900 аналогічних пунктів працює на базі поліцейських відділків і управлінь.

Втім, існує потреба в розгортанні додаткових Пунктів незламності у кількості 1500 одиниць, але мінімальна вартість одного укомплектованого пункту 17 тисяч євро, тому розраховуємо на підтримку наших партнерів", – розповів очільник МВС.

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