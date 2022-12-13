До енергоблоків окупованої Запорізької АЕС підключають мобільні котельні, щоб запобігти замерзанню критичних систем, - МАГАТЕ

До енергоблоків окупованої російськими агресорами з 4 березня найбільшої атомної станції в Європі Запорізької АЕС підключають мобільні котельні на дизельному паливі для запобігання замерзанню критичних систем станції.

Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії, інформує Цензор.НЕТ.

"На станції тривають роботи з випробування та введення в експлуатацію мобільних котелень на дизельному паливі, які покликані запобігти замерзанню критичних систем ЗАЕС у зимовий період та забезпечити обігрів робочого середовища для його персоналу", - йдеться в повідомленні.

Там уточнили, що мобільні дизельні котельні потужністю 1-3 МВт встановлені та працюють на одному з енергоблоків, ще кілька інших розміщені в інших місцях на майданчику станції.

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При цьому ЗАЕС має двадцять стаціонарних аварійних дизель-генераторів. Вони знаходяться в режимі очікування та зможуть забезпечити станцію електроенергію і разі потреби. Однак про всяк випадок розгортаються і мобільні дизельні генератори.