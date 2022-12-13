У Києві скоротився час обмеження в подачі електрики, - Yasno

Гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко заявив, що в Києві скоротилися обмеження споживання електроенергії. Проте ситуація з енергопостачанням в столиці все ще складна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Коваленко зазначив: "Сьогодні Київ почувається краще, ніж учора. Обмеження скоротилися, але ситуація все одно ще складна. Хороша новина - підключені додаткові потужності генерації, Україна сукупно отримала +1000МВт. Та сказати, як це вплине на столицю, поки не можу. Бо фактично цю потужність мають розподілити на всі регіони.

До речі, ця тисяча допоможе нам із розумінням графіків. Особливо із питанням, яким розпочну підбірку частих: чи є світло у "сірій" зоні графіку?

Так, під час світло-сірої зони, яка в графіку позначає час можливих відключень, світло є. І я впевнений, що завдяки сьогоднішньому зростанню світла стане більше.

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Друге питання. У чому ж зараз проблема - в генерації чи в мережах?

Тут насправді комплексно. Генерація зростає, але ще не до такого рівня, як була до обстрілів. Але навіть якби вона була повноцінною, її не змогли би передати через пошкодження мереж. Мережі ремонтуються, але це потребує часу.

Третє: якщо у мене немає світла понад 8 годин, чи це нормально?

Ні. Швидше за все, у вас локальна аварія. Зверніться до ОСББ/ЖЕК, які мають свої канали спілкування з колегами з ДТЕК Київські електромережі. Так зможете швидко отримати оперативну відповідь.

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Четверте питання: то чи експортує Україна електроенергію?

Тут відповідь однозначна: ні. Я вже пояснював, що таке перетоки, у попередніх постах. Але якщо коротко, то українські мережі зараз можна порівняти з транзитними дорогами. Електрика постачається з одних країн ЄС в інші, бо наша мережа є частиною європейської.

І п'яте: хто винен у тому, що я маю світло лише 4 години на добу?

У цьому винна лише росія. Ні влада, ні енергетики не відключають людей просто тому, що комусь захотілося. Тому нам залишається лише утеплюватися і донатити на ЗСУ".

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