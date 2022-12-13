США звинуватили п’ятьох громадян РФ в обході санкцій і контрабанді боєприпасів

П’ятьом громадянам РФ та двом громадянам США пред’явлено звинувачення за 16 пунктами, зокрема у змові для відмивання грошей, обходу санкцій, придбання військових технологій та матеріалів на користь Росії.

Про це йдеться у заяві Мін'юсту США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Євген Грінін, Олексій Іпполітов, Борис Лівшиць, Світлана Скворцова, Вадим Конощенок (всі – громадяни Росії), а також Олексій Брайман та Вадим Єрмоленко (громадяни США) звинувачуються, серед іншого, у змові з метою обману Сполучених Штатів у частині експортного контролю та економічних санкцій, контрабанді електроніки та боєприпасів для снайперських гвинтівок, отримання військових технологій та технологій подвійного призначення від компаній США на користь оборонного сектору Росії.

Зокрема Конощенок (його підозрюють у тому, що він офіцер ФСБ) займався контрабандним переправленням з Естонії до Росії. Як стверджується в обвинувальному висновку, 27 жовтня 2022 року його було зупинено на кордоні з Естонією з електронними компонентами, а також партією 6,5 мм боєприпасів американського виробництва, які використовуються в снайперських гвинтівках. 24 листопада 2022 він знову був зупинений під час спроби перетнути кордон Росії з приблизно 20 ящиками з боєприпасами, включно зі снайперськими боєприпасами калібру .338.

Мін'юст США стверджує, що підозрювані були пов'язані з московськими компаніями "Сернія Інжиніринг" та "Сертал", які діють під керівництвом російських спецслужб для отримання доступу до передової електроніки та випробувального обладнання для російського ВПК. Названі фірми керують "великою мережею підставних компаній та банківських рахунків у всьому світі, зокрема в США", щоб приховати причетність уряду РФ та кінцевих одержувачів обладнання та матеріалів.

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Як заявив генеральний прокурор США Меррік Гарланд, троє підозрюваних вже перебувають під вартою, а злочинну схему припинено.