Федерація роботодавців закликала уряд відкласти введення автоматизованих систем контролю викидів: це ще більше зашкодить економіці
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила Федерація роботодавців України (ФРУ).
"В умовах збройної агресії РФ роботодавці концентрують зусилля на збереженні і відновленні виробництва та робочих місць. Про початок нових або продовження розпочатих раніше проектів модернізації, в тому числі екологічних, сьогодні в багатьох випадках не йдеться, до відновлення виробничих процесів", - наголосили в ФРУ.
За підрахунками Федерації, інвестиції компаній в закупівлю та обслуговування систем контролю, складуть близько 6 мільярдів гривень інвестицій. "Крім того, в Україні відсутнє виробництво спеціального обладнання для автоматизованого контролю викидів - як і фахівці для його налагодження і підтримки, - підкреслили в ФРУ.
У Федерації нагадали: Україна зобов’язалася поступово імплементувати європейське законодавство, зокрема Директиву 2010/75/ЄС щодо промислових викидів. "Європейське регулювання в частині систем контролю враховує диференціацію нових та існуючих установок. Натомість Ініціатива щодо запровадження автоматизованих систем контролю викидів не відповідає таким принципам державної регуляторної політики, як ефективність, збалансованість та передбачуваність", - зауважили у ФРУ.
У Федерації наголосили: У ЄС передбачена підтримка компаній, які запроваджують системи контролю у сфері промислового забруднення. В Україні ж державна підтримка, спрямована на збереження виробництв і робочих місць, наразі не передбачена жодним документом.
"Тому роботодавці закликають уряд відкласти запровадження автоматизованих систем контролю викидів забруднюючих речовин, доки не буде імплементована європейська директива. А також - доки не будуть розроблена програма державної підтримки інвестицій бізнесу у запровадження автоматизованих систем контролю викидів", - резюмували у ФРУ.