Федерація роботодавців закликала уряд відкласти введення автоматизованих систем контролю викидів: це ще більше зашкодить економіці

Запровадження автоматизованих систем контролю викидів забруднюючих речовин негативно вплине на економіку, а також на здатність компаній зберігати робочі місця. Крім того, це рішення йде врозріз з європейською директивою щодо викидів, яку зобов’язана імплементувати Україна. І доки ця імплементація не відбудеться, вводити нові системи контролю викидів не можна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила Федерація роботодавців України (ФРУ).

"В умовах збройної агресії РФ роботодавці концентрують зусилля на збереженні і відновленні виробництва та робочих місць. Про початок нових або продовження розпочатих раніше проектів модернізації, в тому числі екологічних, сьогодні в багатьох випадках не йдеться, до відновлення виробничих процесів", - наголосили в ФРУ.

За підрахунками Федерації, інвестиції компаній в закупівлю та обслуговування систем контролю, складуть близько 6 мільярдів гривень інвестицій. "Крім того, в Україні відсутнє виробництво спеціального обладнання для автоматизованого контролю викидів - як і фахівці для його налагодження і підтримки, - підкреслили в ФРУ.

У Федерації нагадали: Україна зобов’язалася поступово імплементувати європейське законодавство, зокрема Директиву 2010/75/ЄС щодо промислових викидів. "Європейське регулювання в частині систем контролю враховує диференціацію нових та існуючих установок. Натомість Ініціатива щодо запровадження автоматизованих систем контролю викидів не відповідає таким принципам державної регуляторної політики, як ефективність, збалансованість та передбачуваність", - зауважили у ФРУ.

У Федерації наголосили: У ЄС передбачена підтримка компаній, які запроваджують системи контролю у сфері промислового забруднення. В Україні ж державна підтримка, спрямована на збереження виробництв і робочих місць, наразі не передбачена жодним документом.

"Тому роботодавці закликають уряд відкласти запровадження автоматизованих систем контролю викидів забруднюючих речовин, доки не буде імплементована європейська директива. А також - доки не будуть розроблена програма державної підтримки інвестицій бізнесу у запровадження автоматизованих систем контролю викидів", - резюмували у ФРУ.