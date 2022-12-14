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Масштабна пожежа через ворожі обстріли виникла у Херсоні, - соцмережі

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У Херсоні сталася масштабна пожежа в одному з районів міста внаслідок ворожих обстрілів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє тelegram-канал "Кавун Херсон".

Пожежа спалахнула після вечірника атак російських окупантів у вівторок, 13 грудня.

На місці події працюють співробітники ДСНС та рятувальники. Вогнеборці ліквідують пожежу, а також розбирають завали.

У мережі також було опубліковано відео пожежі в одному з районів Херсона.

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