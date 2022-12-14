США планують арештувати нерухомість Деркача та інших прибічників Путіна, - федеральний прокурор Адамс

Жодна справа щодо майна прибічників режиму Путіна, арештованого у США, ще не завершена повністю.

Про це заявив федеральний прокурор Ендрю Адамс - директор оперативної групи KleptoCapture Міністерства юстиції США, міжвідомчої ініціативи, започаткованої в березні для виконання масштабних санкцій, які Сполучені Штати та союзники запровадили у відповідь на вторгнення Росії в Україну, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Нещодавно ми подали кілька цивільних позовів проти деяких банківських рахунків, пов’язаних із [російським мільярдером і близьким соратником Путіна] Костянтином Малофєєвим, і тому ви побачите просування в цій справі. І 7 грудня ми подали цивільну скаргу у Східний округ Нью-Йорка проти двох об’єктів нерухомості, таунхаусів у Лос-Анджелесі, пов’язаних із Андрієм Деркачем [українським бізнесменом і колишнім депутатом Верховної Ради України, який потрапив під санкції Міністерства фінансів США у 2020 році]", - каже Адамс.

Прокурори очікують, що будуть зустрічні позови, але вони до цього готові.

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"Серед заарештованих є американці, є громадяни Сполученого Королівства. У цьому плані проблема глобальна. Олігархи, як на мене, є одними з найпомітніших цілей і тими, про кого ми найбільше говоримо публічно. Але це не повний перелік. Люди, які потрапили в санкційний список Управління Мінфіну США з контролю за іноземними активами, виходять далеко за межі переліку олігархів. У деяких випадках ми говоримо про конкретні компанії, які є критично важливими для російської армії та російських спецслужб. У деяких випадках ми говоримо про людей у сфері впливу Кремля, які можуть опинитись не тими мільярдерами, про яких ми думаємо, коли говоримо про олігархів", - розповів федеральний прокурор.

Мінюст США вже звертався до Конгресу з проханням надати законні повноваження перерахувати доходи від конфіскованих активів на відновлення України, але представники не вжили заходів.

"Питання щодо нашої спроможності зробити ці активи доступними для відновлення України є пріоритетом Департаменту. Це в основі всієї програми. Суть цих арештів полягає в тому, щоб зробити активи доступними. І сьогодні є певні обмеження щодо того, як ми можемо розпоряджатися конфіскованими активами. Це потребує певного законодавчого доопрацювання, щоб повністю реалізувати те, на що ми сподіваємося", - зауважив Адамс.

Він підкреслив, що відповідна робота просувається.

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